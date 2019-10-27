Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Pelin Özdemir, masal kahramanlarından Rapunzel’e benzeyen saçlarıyla dikkat çekiyor. Çevredekilerin meraklı bakışlarının odağı olan Pelin, “Şu an dünyadaki en uzun saçlı kızım. Saçlarımla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girdim. Bu Guinnes’ten ayrı bir oluşum. Benim saçlarımın uçları küçükken daha sarı ve lüle lüleydi. Biz kestirmeye kıyamadık ve uzadı. Saçlarıma hiç makas değmedi. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Saçıma ilgi gösterilince mutlu oluyorum. ‘Şunun saçına bak, fotoğrafını çek’ diyorlar. Saçımı kestirmeyi şu an düşünmüyorum. Bebeklik saçlarımı kestirmeye kıyamıyorum” diye konuştu.

Herkes ona ‘Rapunzel’ diyor

Çevresindekilerin ona ‘Rapunzel’ lakabı taktığını ve saçlarının bakımını annesi Selma Özdemir'in yaptığını ifade eden Pelin Özdemir, “Yıkaması biraz zor oluyor ama alıştım. En çok halk oyunlarında oynarken zorlanıyorum” diye konuştu.

Pelin'i gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını dile getirdi. Kimi uzun saçın bakımı zor olduğu için kısa saçı tercih ettiğini belirtirken, kimi de saçları uzamadığı için uzun saç kullanamadığından yakındı.