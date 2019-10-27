Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde Kulaca Mahallesi'nde H.G.'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şahsın evinde yapılan aramada paketlenmiş satışa hazır 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve 3 adet puyp, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.