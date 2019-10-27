Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında oturan Ahmet Yavuz’a ait evin balkonunda bulunan boya malzemeleri, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sarayköy ilçesi itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.