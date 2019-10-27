Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Örencik köyü Kavacık Mahallesinde bulunan tarihi konakta henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Oturanın olmadığı tarihi konak tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.