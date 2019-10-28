Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının gözünün önünde, otobüs durağında sayısız bıçak darbesiyle, çocuklarıyla birlikte öldürülen kadınlara dair cinayetlerle sarsılıyoruz. Kadınların ekonomik hayattaki gücünü artırmayı amaçlayan uygulamalardan b-fit franchising kongresinde konuşan Yazar-psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu, kadınlara eş seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Konferansta ‘Akılcı Duygu Kontrolü ile Öfke ve Aşk’ konulu bir sunum yapan Şakiroğlu, kadınlara eş seçmenin 3 altın kuralını anlattı: Şiddete yatkın birini hayatınıza sokmayın. Şiddete yatkın olduğunu anlamak için bazı hareketlerini gözlemlemekte yarar var. Çok hızlı sinirlenen, çok küfür eden birinin şiddete yatkın olduğunu anlayabilirsiniz. Trafikte çok zikzak yapanlar aynı zamanda çok küfür de ediyorsa, uzak durmak için 2 sebebiniz birden var demektir. Trafikteki zikzak da kısa vadeli her tür fırsata düşünmeden koşan kişi anlamına gelir ki, istikrarsızlık burada başlar. Maç izlerken, bir kafede servis görevlisine davranışı da kişiliğini ele verir. Görevliye kötü davranan, büyük ihtimalle olmadığı bir kişilikteymiş gibi görünmeye çalışıyordur. Görevliye davranış, o kişinin şiddet eğilimini de gösterebilir.