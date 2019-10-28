Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelin, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 152 santimetrelik saçlarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girdi. Saçlarını kestirmeyi düşünmediğini belirten Pelin’in boyu ise 157 santimetre. Şu an dünyadaki en uzun saçlı kız olduğunu ifade eden Pelin “Saçlarımla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girdim. Bu Guinness’ten ayrı bir oluşum. Saçlarıma hiç makas değmedi. İnsanlar saçıma ilgi gösterince mutlu oluyorum. Bebeklik saçlarımı kesmeye kıyamıyorum. Yıkaması biraz zor oluyor ama alıştım” diye konuştu.