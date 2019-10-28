Pelin, doğduğundan bu yana hiç kestirmediği 152 santimetrelik saçlarıyla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girdi. Saçlarını kestirmeyi düşünmediğini belirten Pelin’in boyu ise 157 santimetre. Şu an dünyadaki en uzun saçlı kız olduğunu ifade eden Pelin “Saçlarımla Dünya Çocuk Rekorları Kitabı’na girdim. Bu Guinness’ten ayrı bir oluşum. Saçlarıma hiç makas değmedi. İnsanlar saçıma ilgi gösterince mutlu oluyorum. Bebeklik saçlarımı kesmeye kıyamıyorum. Yıkaması biraz zor oluyor ama alıştım” diye konuştu.
152 santimetrelik saçıyla rekorlar kitabına girdi
28.10.2019 - 05:40 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 05:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Pelin Özdemir, masal kahramanlarından Rapunzel’e benzeyen uzun saçlarıyla dikkat çekiyor.
Etiketler : izmir,uzun saç,
658988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658988.aspx
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