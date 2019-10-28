Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Murat Uyguç’un kullandığı 52 T 7013 plakalı otomobil, Murat Özcan yönetimindeki 34 KV 9705 plakalı otomobil ve Güner Hasdemir’in kullandığı 52 DS 830 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan Murat Uyguç, İnci Özcan, Vildan Soğuksu ve Neziha Soğuksu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu yaklaşık 10 dakika tek şeritten sağlandı.