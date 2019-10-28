Ören Mahallesi Karakaya tepesi mevkisinde Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan iki helikopter müdahale ediliyor.
Muğla'da orman yangını!
28.10.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : muğla,seydikemer,orman yangını,
659083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659083.aspx
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