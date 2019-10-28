Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ile birçok ili ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji de bu doğrultuda, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği tahminleri resmi internet sitesi duyurdu.

Buna göre 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'u sağanak yağış bekliyor. Diğer günler ise bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek.

Ankara'yı ise salı gününden cuma günüe kadar parçalı bulutlu bir hava bekliyor olacak.

İzmir, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı geçecek.

İşte hava tahmin raporu: