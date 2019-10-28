Alınan bilgiye göre, Siirt-Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A. yönetimindeki 34 AG 0277 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Aygün yaralanırken, 15 koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt’te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
28.10.2019 - 21:50 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te kamyonun daldığı sürüdeki 15 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siirt-Baykan karayolunda seyir eden Hüseyin A. yönetimindeki 34 AG 0277 plakalı kamyon, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Aygün yaralanırken, 15 koyun telef oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ölen hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,
659126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659126.aspx
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