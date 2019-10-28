Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçunu işledikleri şüphesiyle 8 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Fatsa ve Ünye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar ile 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.