Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17