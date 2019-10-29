Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada, bir restoranda kurye olan Batuhan Kahraman (19), motosikletiyle siparişten dönerken ekmek fırınına ait bir kamyonetin çarpması sonucu 35 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Batuhan Kahraman, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada hayatını kaybeden Batuhan Kahraman’ın sözlü olduğu ve bir ay sonra nişanlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.