Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünün gençleri, temizlik yapmak için harekete geçti. Köyün çevresini ve içinden geçen dereye atılan çöpleri toplayan gençler, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için herkesin çevresine ve doğasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Köy sakinlerinden Atakan Açıkel, amaçlarının çevre ve doğaya dikkat çekmek olduğunu belirtti. Açıkel, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin çevresine, köyüne ve yaşadığı bölgeye sahip çıkması gerekir. Temizlik adına hepimiz bulunduğumuz yerden sorumluyuz. Köyümüzün içinden geçen dere ayrı bir güzellik katıyor. Gelişi güzel atılan çöpler köy içinden geçen dereyi kirletmekle kalmayıp, etrafa çirkin bir görüntü ve köy sakinlerinin sağlığını da tehdit etmekte. Biz köy gençliği olarak toplanıp böyle bir temizliğe karar verdik. Emeği geçen tüm köy sakinlerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.