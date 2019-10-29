Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimus Performans Sanatları’nın kurucu üyesi 26 yaşındaki Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı’nda şehit düşen askerler için canlı heykel performansı sergiliyor. Gündoğdu Meydanı’nda dün saat 19.00’da hazır bulunan İşçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 19.00'da performansını sonlandıracak. Belli aralıklarla asker selamı verip Türk bayrağı açan sanatçı, performansında 22. saati tamamladı. Bulunduğu yerden hiç ayrılmayacak olan İşçi, performansını 24. saatte sonlandırarak dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

Duygulandılar

İzmirliler de canlı heykel performansını ilgi ile takip etti. Özellikle çocuklar İşçi'nin gerçek mi yoksa heykel mi olduğunu anlamakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar duygulanarak canlı heykele sarılırken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmirliler, böyle bir performansın 29 Ekim'de yapılmasından gurur duyduklarını belirtti.

İşçi'nin uzun periyotlar sonunda 1 ya da 2 dakikalık kısa ihtiyaç molaları verdiğini, dün geceden bu yana dönüşümlü olarak Mimus Performans Sanatları üyeleri olarak İşçi'yi takip ettiklerini belirten Sezen Gürgök, "Yunus 24 saatlik bir dünya rekoru kıracak. Daha önce 18 saatlik bir performans sergiledi. Bugün özel bir gün olduğu için 24 saat performans sergileyecek. Onunla gurur duyuyorum." dedi.



Ahmet Küçükdoğan ise "Dün akşam 19.00'dan beri burada. Biz de topluluk olarak nöbetleşe onun yanında oluyoruz. Yunus bu performansa çok iyi hazırlandı. Bu vatan uğruna kanını döken şehitlerimiz için böyle bir performans sergilemesi bizim için gurur verici. Yunus 24 saatin sonunda dünya rekoru için gerekli girişimleri başlatacak. Yanına gidip ihtiyacı olup olmadığını sordum ama tamamen konsantre olmuş. Cevap bile vermiyor. Büyüleyici bir şey" diye konuştu.