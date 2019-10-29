Kaza, Yerköy ilçesi Buruncuk köyü mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük treni, hemzemin geçidinden geçmekte olan Mustafa Dündar (36) idaresindeki 66 KR 378 plakalı tıra çarptı. Kazada trenin altında kalan tır sürücüsü Mustafa Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tren hemzemin geçitte tıra çarptı: 1 ölü
29.10.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hemzemin geçidinde trenin tıra çarpması sonucu tır şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, Yerköy ilçesi Buruncuk köyü mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük treni, hemzemin geçidinden geçmekte olan Mustafa Dündar (36) idaresindeki 66 KR 378 plakalı tıra çarptı. Kazada trenin altında kalan tır sürücüsü Mustafa Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tren,geçit,kaza,yaralı,
659288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659288.aspx
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