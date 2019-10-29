Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 20.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya’dan yüklediği sebzeler ile İstanbul yönünde seyir halinde olan M.A.M. idaresindeki kamyon, İzmit mevkiinde kontrolden çıkarak S.A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan sürücü M.A.M. ve E.Y. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.