Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı aramada, içerisinde muhtelif gıda malzemelerin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış toplam 11 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A. ise tutuklandı.