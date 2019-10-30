Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl önce içtiği temizlik maddesi sebebiyle iç organları hasar gören 11 yaşındaki Kayra Karakaş, 9 yılda yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Amerika'da tekrar ameliyat olan Kayra'dan şimdi son kez gireceği ameliyat için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden kayra yapılan müdahale sonrası yıllar sonra ilk kez ağızdan beslenmeye başlamıştı. Şubat 2020 yılında yapılacak olan ameliyatın ardından Kayra eski sağlığına kavuşacak. Ancak Kayra'nın ailesi, maddi güçleri olmadığı için hayırseverlerden yardım istediği bekliyor.

ABD'de tedavi gören Kayra, kalp zarı sıvı topladığı için kalbinden de ameliyat oldu. Bu ameliyatın ardından ciğerleriyle ilgili sıkıntılar yaşadı. Kullandığı ilaçlar bir organa fayda sağlarken, diğerine zarar verdiği için Kayra sürekli rahatsızlık yaşıyor. Kayra son olarak 13 Şubat'ta iki gün sürecek olan bir dizi ameliyata hazırlanıyor. ABD'de tedavi gördüğü hastanedeki doktorları Kayra'ya sürpriz doğum günü sürprizi yaptı. Oldukça mutlu olduğu görünen Kayra'nın tedavisi devlet tarafından karşılanıyor. Ancak çocuklarının yanında olan anne ve babası kendi masraflarını karşılamakta güçlük çekiyor. Valilik kanadıyla yardım kampanyası başlatan anneanne Meral Güneş, son yapılacak olan operasyonlar artık Kayra'nın eski sağlığına kavuşacağını belirterek, "Gelen haberler bizleri sevindiriyor. Fakat şu anda sıkıntımız orada kalan anne ve babasının masraflarında zorlanıyor. Bunun için Bursa Valiliğine başvurduk, yardım kampanyası başlattık. Ben bize bu zamana kadar destek veren vermeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya şimdi herkesten bir kez daha destek vermelerini istiyorum. Kayra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Onu görmek istiyor. Daha önce Cumhurbaşkanımız kendisine sahip çıkmıştı zaten bir kez daha el uzatmasını istiyoruz diye konuştu.

Kayra'ya yardım etmek isteyenler valilik izniyle Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 İBAN numarasına destek olabilecekler.