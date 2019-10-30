Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yer altı kablolarının tamiri için bölgeye giden dağıtım şirketi çalışanları, kablolara ulaşabilmek için yürüyüş yolu kenarındaki yeşil alan içerisinde çukur kazmaya başladı. Bir süre soran çukurdan yoğun bir gaz çıktığını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin koruyucu elbiselerle ölçüm yaptıkları alanda açığa çıkan gazın tehlikeli boyutta karbonmonoksit olduğu belirlendi. Tespit sonrası çalışmaların durdurularak tehlike oluşturmaması açısından açılan çukur kapatıldı.