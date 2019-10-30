İçişleri Bakanlığı “İç güvenlik operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”İçişleri Bakanlığı "İç güvenlik operasyonları kapsamında;  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."