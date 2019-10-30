İçişleri Bakanlığı “İç güvenlik operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”İçişleri Bakanlığı "İç güvenlik operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Muş kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
30.10.2019 - 15:03 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, ülke çapında yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : muş,terörist,
659444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659444.aspx
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