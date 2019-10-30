Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21 Ağustos’ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yengesi Leyla K.’ye baltayla saldırıp yaralanmasına neden olan ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlamalarıyla 18.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Savaş K. Çaycuma Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Savaş K. ifadesinde ağabeyi ve yengesine saldırmadığını, kendilerini tehdit etmediğini söyledi. Leyla K. de sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Leyla K. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu şahıs zaten beni 2 yıldır öldürmeye teşebbüs ediyor. En son kafamı ve boynumu korumasaydım 71 günlük ölüydüm. Ben sanığın serbest kalmasından korkuyorum. Yine serbest kaldıktan sonra beni öldürmek için elinden geleni yapacak. Her yere müracaatta bulundum. Bana, 'Seni öldüreceğim, kökünüzü kazıyacağım' diyordu. Tutuklanmasından sonra daha da devam ediyor. Ben ölmekten çok korkuyorum. Gerekli cezanın ben ölmeden verilmesini istiyorum. Buna verilecek ceza ben öldükten sonra bir anlamı kalmayacak. Ben adalete güveniyorum. İnşallah adalet gerekeni yapacaktır" diye konuştu.