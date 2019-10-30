Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan evli bir çocuk babası Süleyman Çağ, 13 yıl önce Muğla’da bin 800 liraya motosiklet satın aldı ve birkaç ay sonra yakın arkadaşına bin 500 liraya sattı. Paranın tamamını alamayan Çağ, motosikletin devir işlemlerini yapmadı.

7 yıl önce e-devlet üzerinde trafik cezaları olduğunu gören Süleyman Çağ, cezaların sattığı motosikletin plakası üzerine kesildiğini gördü. Toplam 2 bin liralık cezayı ödeyen Çağ, polise başvurarak motosikletin trafikten çekilmesi talebinde bulundu.

Polis de motosiklet ruhsatına, 'trafikten çekilmiştir' yazısını ekledi. Süleyman Çağ, bu süreçte 5 kişiye daha satıldığını öğrendiği motosiklete ulaşamadı.

Çağ’ın birkaç gün önce ise adresine bir ihtarname geldi. İhtarnameyi gönderen avukatlık ofisini arayan Çağ, büyük bir şok yaşadı. Bodrum'daki firmanın avukatı, Çağ'a 12 bin lira yediemin ve otopark ücreti olduğunu aktardı.

Süleyman Çağ, 7 yıl önce motosikletin çekilmesi için gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, parayı ödemeyeceğini bildirdi. İstenen paranın 3 kişilik ailesinin bir yıllık emeği olduğunu dile getiren Çağ, konuyu avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı.

"Plaka trafikten çekildi"

Süleyman Çağ, 7 yıl önce aldığı motosikleti çok fazla kullanmadan arkadaşına sattığını söyledi. Motosikletin satış bedelini aldığını ama noterden satış yapmadığını belirten Çağ, "Aradan 7 yıl geçti. Bir baktım üzerimde borç var. Borçların hep sattığım motosikletten kaynaklandığını gördüm. Motosikletin nerede olduğu kimlere satıldığı belirli değil. Plakayı çekmeye gittim borcumu ödememi söylediler. Borçlarını ödedim. Plaka trafikten çekildi. Motosiklet yakalandığı zaman trafiğe girdiği zaman yakalanacağı ve bana haber verileceği söylendi" dedi.

"Parayı neden ödeyeceğim"

İki hafta kendisine Bodrum’daki bir yedieminin avukatından ihtarname geldiğini anlatan Çağ, "Benim otopark borcum varmış, kağıtta miktarı yoktu. Numarayı aradım avukat bana 12 bin lira borcu olduğunu söyledi. Motosikletimin nerede olduğunu bilmiyorlar sadece otopark parası varmış. 8 bin lira para getirirsem bana motosikletimi alabileceğimi söylediler. 7 yıldır motosiklet yağmurun altında ne olmuştur. Ayrıca plakası trafikten çekilmiş. Bana haber verilmesi gerekirdi. Haber verilmediği için bu parayı neden ödeyeceğim” dedi.

"Hiçbir şeyden haberim yok"

Burada suçun hem yediemin hem de trafiğin olduğunu kaydeden Çağ, “7 yıl olmuş plakanın çekileli. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Motosikleti hiç görmedim. Cezayı görünce konuşamadım zaten şok oldum. Durup dururken kaç yıl önce hurdaya ayrılan motosikletten borç gelmez diye aldırış etmedim. Motosiklet ve plaka benim üstüme ama hiç bir şeyden haberim yok" ifadelerini kullandı.

Yargıya taşıdı

Konuyu yargıya taşıdığının altını çizen Çağ, "Ben ortakçılık yapan biriyim. 3 kişi bir yılda o parayı zor kazanırım. Bir yıllık emeğimin karşılığı. Yok yere o parayı nasıl ödeyeceğim. Yeni bir taşıt almaya korkuyorum. Faturayı bizim gibi garibanlar çekiyor" diye konuştu.