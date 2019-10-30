Sivas’ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.
Dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
30.10.2019 - 21:47 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı. Şahsın yüzüğü çıkarmak için dakikalarca uğraştığı ama başaramadığı belirtildi.
Etiketler : Sivas,
659521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659521.aspx
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