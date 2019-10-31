Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Patlamada 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.