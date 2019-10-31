Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Patlamada 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Afrin'deki patlamada ölü sayısı 9'a yükseldi
31.10.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,patlama,
659596 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659596.aspx
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