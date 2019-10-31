Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başında 'kesinlikle alınmalı' raporu verdiği Ever Banega konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sevilla ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldıza İngiliz devi Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.

KISA VADELİ ÇÖZÜM: BANEGA

İngiliz basınının haberine göre hücumda iyi oyuncu eksikliği bulunan United, kısa dönemli çözüm olarak Banega'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla sezon başında ciddi şekilde ilgilenmiş ancak başarılı sonuç alamamıştı.