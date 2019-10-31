Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Orhan Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları merak edip evine gitti. Özdemir kapıyı açmayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırıp içeriye girdikleri evde, Ahmet Özdemir’in cansız bedeni bulundu. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.