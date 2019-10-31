Edinilen bilgiye göre, Orhan Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları merak edip evine gitti. Özdemir kapıyı açmayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırıp içeriye girdikleri evde, Ahmet Özdemir’in cansız bedeni bulundu. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özdemir’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı
31.10.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde itfaiyenin kapısını kırıp girdiği evden ceset çıktı. 61 yaşındaki erkek şahsın uyurken kalp krizi geçirip öldüğü tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,ceset,
659608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659608.aspx
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