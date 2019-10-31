Edinilen bilgiye göre, Patnos Köşkköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında Ezrafil Bucak idaresindeki 65 NS 435 plakalı kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kullandığı araçtan fırlayarak aracın altında kalan sürücü Ezrafil Bucak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
112 ve Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yan yatan aracın altından sürücünün cenazesi çıkarabildiler. Ezrafil Bucak'ın cesedi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
31.10.2019 - 10:38 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Patnos İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Patnos Köşkköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında Ezrafil Bucak idaresindeki 65 NS 435 plakalı kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kullandığı araçtan fırlayarak aracın altında kalan sürücü Ezrafil Bucak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,kaza,
659626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659626.aspx
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