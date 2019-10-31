Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer'in Üçevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dönerci Abdullah Usta, müşterilerinin talebi üzerine döner yeme yarışması düzenledi. İş yeri sahibi 25 porsiyon döner yiyene Cumhuriyet altını verileceğini açıkladı.

11 kişinin katıldığı yarışmada yarışmacılar 45 dakika içerisinde 2.5 kilo eti yemek için yarıştı. Yarışma esnasında süre 40 dakika daha uzatıldı. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmaya katılanlar 400 gram ile 1.5 kilo arasında döner yedi. Yarışmanın birincisi Özer Taş, ikincisi ise Sedat Ceylan oldu.

Yarışmada birinci olan Özer Taş, “Daha önce 2 kilo civarında yediğim olmuştu. Bugün biraz midem rahatsızdı, ama ona rağmen 15 porsiyon yedim. Birinci olmak güzeldi. Abdullah Usta’nın döneri çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi.



Yarışmanın ikincisi Sedat Ceylan ise, diyette olmasına rağmen yarışmaya katıldığını ifade ederek, “Daha önce hiç bu kadar et yememiştim. Abdullah Usta’nın döneri çok güzel. Eğlenceli bir yarışma oldu. Bir daha daha iddialı hazırlanacağım” diye konuştu.

Dönerci Abdullah Yavuz ise, “Müşterilerimizden gelen talep üzerine böyle bir yarışma tertip ettik. Gerçekten çok keyifli oldu. Bu yarışmada cumhuriyet altınını vaad ettik. Bundan sonraki yarışmalarda çok sürprizlerimiz olacak. İnşallah bir dahakine daha çok finalist olur” şeklinde konuştu.

Dönerci Abdullah Yavuz, yarışma şartlarını yerine getiremese de birinci olan yarışmacıyı altınla ödüllendirdi.