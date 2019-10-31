Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 09.45 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinden bulunan bir apartmanın 6.katında meydana geldi. E.Ö.'ye ait evde bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale edildi. Evde maddi hasar oluşurken yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bir itfaiye erinin ilk olarak balkonda bulunan Türk bayrağını yanına alması dikkat çekti. Vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.