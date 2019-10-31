Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale ve Kocaköy köyleri sahillerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

İZMİR’DA 131 GÖÇMEN VE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İzmir’in Çeşme, Menderes ve Selçuk ilçelerinde 131 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Edilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 78 Suriye, 16 Afgan, 9 Angola, 19 Filistin, 8 Mısır ve 1 Mali vatandaşı olmak üzere toplam 131 yabancı uyruklu şahsı yolculuk hazırlığındayken yakaladı. Ekipler, ayrıca organizatör olduğu değerlendirilen T.V., H.Y., İ.T. ve A.F. isimli şahısları gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda kaçakları taşımakta kullanılan iki aracada el konuldu. Yakalanan 131 göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.