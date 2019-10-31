Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından kuzey ilçeler üstündeki bulutlanmalar görüntülendi. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği görüldü. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.