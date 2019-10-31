Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi Muhayyer Sokak'ta ikamet eden eden 65 yaşındaki Şahsenem Akyüz, obeziteye bağlı hastalıkları sebebiyle önceki gün tedavi gördüğü hastaneye gitti. Yürüme yeteneğini kaybeden ve 170 kiloya ulaşan Akyüz, hastane sonrası kiloları sebebiyle evinin merdivenlerini çıkamadı. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda Akyüz'ü sedye yardımıyla evine taşıdı.

Ancak Akyüz, obeziteye bağlı hastalıkları sebebiyle evinde hayatını kaybetti. Teyzesinin durumu hakkında konuşan yeğeni Mustafa Çolak, "Yıllardır obezite ve buna bağlı hastalıkları sebebiyle teyzemiz tedavi görüyordu. Hiç evlenmedi. Kendi başına yaşıyordu. 170 kiloya ulaşmıştı. Zor günler geçiriyordu. Bugün kendisini toprağa veriyoruz" diye konuştu.

Şahsenem Akyüz'ün cenazesi morgdan alınarak Kılıç Camisine getirildi. Tabutu cenaze nakil aracından indirilmeden kılınan cenaze namazının ardından araç mezarlığın yakınına getirildi. Burada yaklaşık 15 kişi tabutu güçlükle mezara taşıdı. Akyüz dualarla toprağa verildi.