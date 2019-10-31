Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; rüzgarın özellikle Bursa'nın sahil kesimleri başta olmak üzere, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.