Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; rüzgarın özellikle Bursa'nın sahil kesimleri başta olmak üzere, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cuma gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji uyardı! Bursa'da fırtına bekleniyor
31.10.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve sahil kesimleri başta olmak üzere bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde eseceği yönünde uyardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,bursa hava durumu,bursa fırtına uyarısı,
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