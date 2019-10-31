Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’den sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi de fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklama şöyle:

"Bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağış, öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Eyüp ilçelerinde kendisini gösterdi.

Şu sıralar Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde görülen şiddetli yağmur ve rüzgarın, akşamdan itibaren şehir genelinde etkili olması bekleniyor.

Gece saatlerinde saatte 70 km hoza ulaşacak poyraz fırtınası ile birlikte yağışın da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İBB Ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, şmşek, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Uzmanlar, İstanbulluların da sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesileceği tahmin ediliyor."