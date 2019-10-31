Düsseldorf Havaalanı’nda Türkiye’den Almanya’ya giden bir Türk vatandaşı, bir kutudaki böreklerin içerisine gizlediği altınlarla yakalandı. Almanya’nın Witten şehrinde yaşadığı belirtilen 27 yaşındaki Türk vatandaşının gizlice kontrolden geçirmeye çalıştığı 2 bin euro değerindeki 4 adet altın bileziğe el konuldu.
Gümrük polisinin şahıs hakkına işlem başlattığı belirtildi.