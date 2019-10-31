Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düsseldorf Havaalanı’nda Türkiye’den Almanya’ya giden bir Türk vatandaşı, bir kutudaki böreklerin içerisine gizlediği altınlarla yakalandı. Almanya’nın Witten şehrinde yaşadığı belirtilen 27 yaşındaki Türk vatandaşının gizlice kontrolden geçirmeye çalıştığı 2 bin euro değerindeki 4 adet altın bileziğe el konuldu.

Gümrük polisinin şahıs hakkına işlem başlattığı belirtildi.

