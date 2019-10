Türkiye Gazetesi

Av yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Can, "13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 Sayılı Resmi Gazete’de 1/9/2016-1/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere, yayınlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 42. Maddesine göre ‘Bütün iç sularda 1 Kasım - 30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır.’ Aynı tebliğin 47/20a Maddesi gereği ‘Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Can açıklamasının devamında, “Eğirdir Gölü’ndeki kerevit popülasyonunun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilmesi için getirilen bu yasaklara uyulması ve gölde etkin bir korumanın yapılabilmesi için yasaklara aykırı hareket edenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.

Eğirdir Gölü’nde kerevit av yasağının 1 Kasım itibariyle başlayacağını hatırlatan Can, "Tüm avcılarımızın yasağa uymaları adına söz konusu tarihten itibaren gölde kerevit pinterlerinin bulunmaması gerekmekte olup, yasağa uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.