Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.
Uşak’ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 10’un üzerinde yaralı
31.10.2019 - 17:33 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10’un üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : uşak,trafik kazası,
659736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659736.aspx
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