Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Patnos Köşkköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında E.B. idaresindeki 65 NS 435 plakalı kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kullandığı araçtan fırlayarak aracın altında kalan sürücü E.B. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

112 ve Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yan yatan aracın altından sürücünün cenazesi çıkarabildiler. E.B.'nin cesedi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.