Edinilen bilgiye göre, Patnos Köşkköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında E.B. idaresindeki 65 NS 435 plakalı kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kullandığı araçtan fırlayarak aracın altında kalan sürücü E.B. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
112 ve Jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yan yatan aracın altından sürücünün cenazesi çıkarabildiler. E.B.'nin cesedi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Ağrı'da feci kaza: 1 ölü
01.11.2019 - 00:32 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Patnos İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Patnos Köşkköy mevki'inde meydana gelen trafik kazasında E.B. idaresindeki 65 NS 435 plakalı kargo kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kullandığı araçtan fırlayarak aracın altında kalan sürücü E.B. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.
Etiketler : Ağrı,
659793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659793.aspx
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