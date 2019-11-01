Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren de bölge genelinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların akşam saatlerinden itibaren yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ile kuzeydoğudan hafif kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Kars'ta sıfırın altında 4, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da 1, Ağrı'da 2, Iğdır ve Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 21, Erzincan ve Tunceli'de 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 13, Kars'ta 11 ve Erzurum'da ise 9 derece olması bekleniyor.