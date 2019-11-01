Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre kendisini emekli hakim olarak tanıtıp çeşitli vaatlerde bulunarak çok sayıda suça karıştığı değerlendirilen Mahmut A. (60)’yı yakaladı.

Onlarca mağdur var

Gözaltına alınan şahsın, onlarca kişiyi para karşılığı işe yerleştirme vaadiyle tuzağa düşürdüğü iddia edildi. Yine kişinin iş vaadi haricinde, bazı yöntemleri de kullanarak insanlardan para kopardığı öne sürüldü.

Şahsın 13 kez aynı suçlardan yakalanmasının da olduğu öğrenilirken, mağdur sayısının giderek arttığı belirtildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği’nin başarılı operasyonuyla yakalanan Mahmut A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.