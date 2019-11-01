Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliği’nden yapılana açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 25 Eylül’de 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanmış, çıkarıldıkları adli mercilerce biri emir düzeyinde olmak üzere 4 şüpheli şahıs tutuklanmış, 4 şüpheli şahıs ise sınır dışı edilmiştir" denildi.