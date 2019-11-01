İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle Zeytinburnu sahilinden Marmara Denizi’ne çamur aktı. İlçedeki dereden denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü. Çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile de görüntülendi.
Marmara Denizi’ne çamur aktı
01.11.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da dün öğle saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu’ndan Marmara Denizi’ne çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,
659938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659938.aspx
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