Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle Zeytinburnu sahilinden Marmara Denizi’ne çamur aktı. İlçedeki dereden denize karışan çamur tabakasının yaklaşık 2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü. Çamur tabakasının dere üzerinden denize karışması havadan drone ile de görüntülendi.