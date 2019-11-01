Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kar yağışının cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.