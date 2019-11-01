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Adil Öksüz’nün serbest bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı
01.11.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün firari sorumlularından Adil Öksüz’nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa “görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : adil öksüz,
659962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659962.aspx
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