Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi yolunda, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan personeli taşıyan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Göreve giderken yaşanan kazada başından yaralanan görevli sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı: 1 yaralı
01.11.2019 - 20:55 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamu görevlerini taşıyan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Bursa,
659995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659995.aspx
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