Edinilen bilgiye göre, Tepecik Mahallesi yolunda, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan personeli taşıyan araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Göreve giderken yaşanan kazada başından yaralanan görevli sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.