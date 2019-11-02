Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de milletvekilleri, mağazalar başta olmak üzere alış-veriş yapılan yerler cep telefonlarına, e-mail, e-posta adreslerine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, “Mesaj bombardımanına maruz kalıyoruz. Önlem için ne yaptınız?” diye şikâyetçi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise milletvekillerinin şikâyet ve taleplerine özetle şu karşılığı verdi:

KOMİSYON VE RAPOR

Mesajlarla ilgili herhangi bir anket çalışması yok ama biz özel bir komisyon kurduk. Ticaret Bakanlığı, BTK ile birlikte bir rapor da hazırladık. Kurula başvurulduğu zaman gereği yapılıyor.

TELEFON İSTEYEMEZLER

Alışveriş mağazalarının işlemesi gereken veriler belli. Adını, soyadını ve adres bilgilerini işleyebilirler. Eğer elektronik fatura söz konusuysa, T.C. kimlik numaramızı da işleyebilirler, bunun dışında bütün işlenen veriler bizim açık rızamıza bağlı.

MAĞAZALAR YANILTIYOR

Veri işlemeye telefon numarasıyla başlıyorlar ve burada bir yanıltma söz konusu. Çünkü bir alışveriş için, fatura için telefon bilgisi işlenmesi gereken zorunlu bir veri değil. Onun bizi aydınlatması gerekiyor. Bize şunu söylemesi gerekiyor: Bu kişisel verilerimizi hangi amaçla işlediğini, bunu üçüncü kişilerle yurt içinde, yurt dışında aktarıp aktarmadığını, bunun yöntem ve hukuki sebebini yani adımızı soyadımızı sözleşmesel bir ilişkiden dolayı, alışveriş ilişkisinden dolayı işlediğini, bunları bize beyan etmesi gerekiyor. Bizim ona hiçbir şey sormamıza gerek yok.

BİR SORUN VAR

Burada, temel bir sorun var. Türkiye’de üç tane büyük GSM şirketi var, bunlarla biz yazışıyoruz ama bir de taşeron nitelendirmesinde olan STH’ler var. Üç büyük GSM şirketinin altında da BTK tarafından yetkilendirilen kısa adıyla STH’ler, bu mesajların gönderilmesi... Sizin adınıza mesaj gönderiliyor. Biz sorduğumuz zaman bu mesajdan sizin haberiniz olmuyor ama sizin adınıza mesaj gitmiş olabiliyor. BTK’nin yetkilendirdikleriyle ilgili burada hiçbir sorun yok. Ama onların kendi aralarında bir veri paylaşımı söz konusu maalesef, orada da bunlara ulaşılamıyor.