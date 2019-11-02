Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece yayladan dönmekte olan Abdullah Mercan ve Cemal Mercan isimli vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırması sonucu Üçpınar Mezrası'nın Soğuksu Mevkii'nde mahsur kaldı. Durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ileten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi tarafından gece yarısı gerçekleştirilen çalışma ile kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ölümden kurtarıldıklarını ifade eden Abdullah Mercan, şunları kaydetti:

"Yayladan dönerken kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldık. Saat 01.30'da durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdik. 02.00'da, ekipler bizi arayarak yola çıktıklarını belirttiler. Gelene kadar sık sık arayarak bizi moralli ve uyanık tuttular. Nereden geldiklerini, nereyi geçtiklerini bize sürekli bildirdiler. 04.00'da yanımıza ulaştılar. Belediye ekipleri gelmese donarak ölebilirdik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu olmak üzere, belediye çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.