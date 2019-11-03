Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi.
Ahlat’ın köyleri beyaza büründü
03.11.2019 - 00:31 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Etiketler : Ahlat,
660219 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660219.aspx
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