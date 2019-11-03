Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Köylerde etkili olan yağış yaşamı zorlaştırırken hafta sonu okullardaki kurslara gitmeye çalışan öğrencilerin de kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorlandığı gözlendi.