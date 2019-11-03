Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 21.45 sıralarında Esenler Gazipaşa Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen çöp kamyonunu fark etmeyen Zeynep Karaağaçlı (55), sürücünün de fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zeynep Karaağaçlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çöp kamyonu sürücüsünü mahalleliden polis kurtardı

Kamyon sürücüsü, araçtan indiği sırada kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü kalabalığın elinden kurtararak güçlükle çıkarttı. Kalabalığın elinden kurtarılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadının yakınları çöp kamyonunu taşladı

Çöp kamyonunun sürücüsü olay yerinden alınarak polis merkezine götürülürken, Zeynep Karaağaçlı’nın yakınları ve mahalle sakinleri kamyonu taşladı. Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın cesedi savcılık talimatıyla ambulansla olay yerinden kaldırılarak Hastanenin morguna kaldırıldı.